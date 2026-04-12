Mission Purple Space pour Téfécé-Lille, Stadium de Toulouse, Toulouse

Mission Purple Space pour Téfécé-Lille Dimanche 12 avril, 17h00 Stadium de Toulouse Haute-Garonne

Billetterie disponible sur le site du TFC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:30:00+02:00

Le 12 avril à partir de 17h15, les spectateurs du match sont plongés dans une expérience immersive inédite. Le temps de la rencontre, le stadium se transforme en véritable base spatiale imaginée par le TéFéCé et la Cité de l’espace.

Dès le parvis, petits et grands profiteront d’animations spatiales très spéciales :

Structures gonflables en forme de fusées

Labos à expériences comme le labo Lune: rien de mieux que d’expérimenter et tester, pour mieux comprendre la Lune

Une immersion dans le processus de sélection des astronautes en passant des tests pour devenir astronaute.

Un photobooth ambiance spatiale permettra aux supporters de garder un souvenir du match.

Une réduction pour la Cité de l’espace et une collection inédite

Chaque billet du match TéFéCé-Lille donnera accès à une réduction de 15% sur l’entrée à la Cité de l’espace le weekend du samedi 11 et dimanche 12 avril.

Sur le terrain, les joueurs du TéFéCé porteront un écusson spécial et un flocage représentant la mission. En boutiques, et le jour du match, la collection exclusive MISSION PURPLE SPACE sera disponible en édition limitée.

Stadium de Toulouse 1 Allée Gabriel Biénès, 31400 Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.toulousefc.com/fr/ »}]

Le TéféCé et la Cité de l’espace s’associent pour la rencontre du 12 avril contre le LOSC. match football