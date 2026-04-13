Mission Recherche, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq
Mission Recherche, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq samedi 25 avril 2026.
Mission Recherche 25 et 26 avril Forum des Sciences Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
La chercheuse Linda de Coirven a disparu ! Partez à sa recherche grâce aux indices disséminés dans l’université et résolvez les énigmes qui vous permettront, peut-être, de la retrouver… À travers ce jeu d’enquête coopératif, vous parcourrez différentes recherches menées à l’Université de Lille, dans des disciplines variées : chimie, santé, environnement, histoire, paléontologie, science de l’éducation et informatique. Ce jeu de société, accompagné d’une application en ligne, vous immergera dans la recherche universitaire tout en développant votre perspicacité !
En partenariat avec Les Sciences Infusent de l’Université de Lille
Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}]
À partir de 15 ans (enfants et adultes)
iStock
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