MISSION RÉSISTANCE Montpellier

MISSION RÉSISTANCE

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28 2026-03-03 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-06

Suivez Léon dans Montpellier occupée en 1944 ! Avec vos livrets, découvrez la vie des habitants, leurs secrets et les actes courageux de résistance… Prêts pour la mission ?

En français

Suivez Léon dans Montpellier occupée en 1944 ! Avec vos livrets, découvrez la vie des habitants, leurs secrets et les actes courageux de résistance… Prêts pour la mission ?

Partez à l’aventure avec Léon, un jeune garçon qui vous emmène dans le Montpellier de 1944, alors que la ville est occupée par les soldats allemands. Grâce à un livret, suivez Léon dans sa mission secrète ! Vous apprendrez comment les résistants s’organisaient pour défendre la liberté. Une visite guidée qui transforme l’histoire en une grande aventure à vivre pas à pas !

Merci de prévoir un stylo par enfant pour cette visite.

Sur réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant la Chambre de Commerce de l’Hérault 32 Grand Rue Jean Moulin.

– Au début de la visite, le livret jeu de piste sera remis à vos enfants, merci de penser à venir avec de quoi écrire.

– 4 enfants maximum par adulte accompagnant

– Gratuités guides diplômés avec carte, enfants de moins de 6 ans (attention visite prévue pour les 9-12 ans).

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Follow Léon through occupied Montpellier in 1944! With your booklets, discover the life of the inhabitants, their secrets and the courageous acts of resistance? Ready for the mission?

