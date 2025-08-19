« Mission Restauration ! » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-19 15:00:00
fin : 2025-08-19
Après une visite ludique de l’exposition, les apprentis restaurateurs auront diverses missions à réaliser. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
