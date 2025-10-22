Mission Sainte-Foy le code du chapiteau Place Sainte-Foy Morlaàs

Mission Sainte-Foy le code du chapiteau Place Sainte-Foy Morlaàs mercredi 22 octobre 2025.

Place Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un ancien message est caché dans les pierres de l’église Sainte-Foy de Morlaàs… Sauras-tu le retrouver ?

Mission Sainte Foy le code du chapiteau t’invite à une exploration ludique et pleine de mystères, au cœur de l’art roman. À l’aide d’un carnet de route, perce les secrets du portail sculpté, résous les énigmes et décrypte le mot mystère. Mais attention, le Maître du jeu veille… Il te mettra sur la voie si tu te perds dans les méandres de l’histoire et des symboles !

Une aventure à vivre en famille ou entre amis, pour découvrir autrement un joyau du patrimoine béarnais.

RDV au bureau d’information touristique, place Sainte-Foy. .

Place Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 62 25 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

