Mission sauver Chronominus Le Vaisseau Strasbourg

Mission sauver Chronominus Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-08 2026-03-29

Le lutin voleur de doudous a encore frappé… et cette fois, il a osé enfermer Chronominus: le temps en personne! Pas une minute à perdre venez résoudre des énigmes, déjouer ses pièges et libérer Chronominus avant que le lutin ne revienne! Écoute, observation, communication et coopération seront les clés pour réussir cette mission. Un escape game conçu spécialement pour les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés de leurs parents! Prêts à sauver le temps? L’aventure commence!

Intervenant: l’équipe de médiation du Vaisseau Un jeu conçu par: le Réseau Canopé

Tarif et réservation sur levaisseau.com .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

