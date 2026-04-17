Mission Sauvez Pâques salle polyvalente Charmois-devant-Bruyères

Charmois-devant-Bruyères

Mission Sauvez Pâques

salle polyvalente 1 rue du haut du mont Charmois-devant-Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-21

Les cloches ont disparu… et avec elles, la magie de Pâques ! En famille, partez pour une aventure pleine de mystères et relevez le défi sauver Pâques avant qu’il ne soit trop tard !

Au programme

Une grande chasse au trésor en extérieur

Des énigmes ludiques sur le thème du printemps et de Pâques avec des défis à relever en équipe.

Le tout dans une immersion dans un cadre rural et verdoyant.

Accessible dès 7 ans, cette animation conviviale est idéale pour partager un moment complice en famille, entre rires, réflexion et découverte.

Saurez-vous retrouver les indices et restaurer la magie de Pâques ?

Rejoignez nous pendant les vacances d’avril pour une aventure inoubliable !

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.Tout public

4 .

salle polyvalente 1 rue du haut du mont Charmois-devant-Bruyères 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

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English :

The bells have disappeared? and with them, the magic of Easter! Take your family on a mystery-filled adventure to save Easter before it’s too late!

On the program:

An outdoor treasure hunt

Fun riddles on the theme of spring and Easter, with challenges to be met as a team.

All immersed in a verdant rural setting.

Suitable for children aged 7 and over, this fun-filled activity is ideal for sharing a family moment of laughter, reflection and discovery.

Can you find the clues and restore the magic of Easter?

Join us during the April vacations for an unforgettable adventure!

Please register with the Tourist Office.

L’événement Mission Sauvez Pâques Charmois-devant-Bruyères a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES