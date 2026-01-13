?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre Rue Ernest Bouteiller Dijon
?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre Rue Ernest Bouteiller Dijon samedi 18 avril 2026.
?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre
Rue Ernest Bouteiller Parc Hyacinthe Vincent Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril 2026, rdv à 9h30 au Parc Hyacinthe Vincent à Dijon.
Plongez dans une aventure immersive au cœur du monde invisible du sol ??
Guidés par un personnage mystérieux — la Reine des taupes — les enfants sont embarqués dans une mission captivante sauver le sol du parc !
À travers des jeux, des explorations et des défis sensoriels, ils découvrent que la terre sous leurs pieds est bien plus qu’un simple support c’est un écosystème vivant, riche et essentiel à notre planète.
Au fil de quatre missions ludiques, les enfants vont
explorer les différentes couches du sol
comprendre comment il se forme
partir à la rencontre de ses petits habitants
découvrir ses incroyables pouvoirs pour la vie et le climat
Une expérience interactive, scientifique et poétique pour s’émerveiller, apprendre et agir ??
À la fin de l’aventure, chaque enfant repart avec un nouveau regard sur la nature… et devient un véritable gardien du sol. .
Rue Ernest Bouteiller Parc Hyacinthe Vincent Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 25 72 fanny.borey@chouette-nature.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre
L’événement ?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre Dijon a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Dijon – Zénith de Dijon, Dijon 31 mars 2026
- Atelier de réparation d’outils du numérique Association Désobsolescence Dijon 31 mars 2026
- ELEPHANZ – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon 31 mars 2026
- Exposition Double Vision par Véronique Barrillot Chapelle des élus Dijon 1 avril 2026
- Créer un podcast – format interview, Bibliothèque Mansart, Dijon 1 avril 2026