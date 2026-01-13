?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre Rue Ernest Bouteiller Dijon

?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre

Rue Ernest Bouteiller Parc Hyacinthe Vincent Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril 2026, rdv à 9h30 au Parc Hyacinthe Vincent à Dijon.

Plongez dans une aventure immersive au cœur du monde invisible du sol ??

Guidés par un personnage mystérieux — la Reine des taupes — les enfants sont embarqués dans une mission captivante sauver le sol du parc !

À travers des jeux, des explorations et des défis sensoriels, ils découvrent que la terre sous leurs pieds est bien plus qu’un simple support c’est un écosystème vivant, riche et essentiel à notre planète.

Au fil de quatre missions ludiques, les enfants vont

explorer les différentes couches du sol

comprendre comment il se forme

partir à la rencontre de ses petits habitants

découvrir ses incroyables pouvoirs pour la vie et le climat

Une expérience interactive, scientifique et poétique pour s’émerveiller, apprendre et agir ??

À la fin de l’aventure, chaque enfant repart avec un nouveau regard sur la nature… et devient un véritable gardien du sol. .

Rue Ernest Bouteiller Parc Hyacinthe Vincent Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 25 72 fanny.borey@chouette-nature.fr

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English : ?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre

L’événement ?? Mission sol vivant devenez gardiens de la Terre Dijon a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)