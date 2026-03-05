Mission Test Decathlon Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne
Mission Test Decathlon Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne mardi 10 mars 2026.
Décathlon débarque à Aygueblue pour une mission test mardi 10 et mercredi 11 mars
Mission test Décathlon, soyez prêts !
Décathlon débarque à Aygueblue pour une mission test mardi 10 et mercredi 11 mars ! Envie de découvrir leurs nouveautés ? Maillots bébé, garçon, fille, femme, homme ou encore du matériel aquatique pour l’aquagym ou l’apprentissage de la natation.
Inscrivez vous vite en scannant le QR code sur le visuel ! .
Centre aquatique Aygueblue 300 rue du gave Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 92 34 contact@ca-aygueblue.fr
English : Mission Test Decathlon
Décathlon arrives in Aygueblue for a test mission on Tuesday 10 and Wednesday 11 March
L’événement Mission Test Decathlon Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2026-03-03 par OTI LAS