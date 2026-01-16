Mission Tri Possible Local pédagogique de la déchèterie Rahon

Mission Tri Possible

Local pédagogique de la déchèterie 11 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

Venez jouer, buzzer, débattre, rire et peut-être… gagner !

Un atelier participatif où chacun apprend à déjouer les pièges du tri avec humour et bon sens. .

06 70 39 46 72

English : Mission Tri Possible

