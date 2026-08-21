Missions au musée ! À vous de jouer, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Informations pratiques

Missions au musée ! À vous de jouer 19 et 20 septembre Musée de Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’équipe du musée vous propose une série de petites missions et énigmes à résoudre devant les œuvres.

Saurez-vous relever les challenges ?

Une expérience autonome, fun et accessible à tous pour redécouvrir les œuvres autrement.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Saurez-vous relever les challenges ?

© Musée de Pont-Aven