Missions au musée ! À vous de jouer, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Pont-Aven · Pont-Aven
Informations pratiques
Missions au musée ! À vous de jouer 19 et 20 septembre Musée de Pont-Aven Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’équipe du musée vous propose une série de petites missions et énigmes à résoudre devant les œuvres.
Saurez-vous relever les challenges ?
Une expérience autonome, fun et accessible à tous pour redécouvrir les œuvres autrement.
Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.
Saurez-vous relever les challenges ?
© Musée de Pont-Aven
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