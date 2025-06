Concert de Mai Thành Nam: percussions et flûtes traditionnelles vietnamiennes | Eté Solidaire Missions Etrangères de Paris Paris 3 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Les Missions Étrangères de Paris (Mission 128) contribuent à la programmation festive et musicale de l’Eté Solidaire à travers ses concerts « Soliste en mission ». Le 3 juillet 2025 à 12:30, venez découvrir Mai Thành Nam, musicien passionné représentant la tradition musicale vietnamienne à travers des instruments tels que les flûtes, tambours, percussions et autres instruments typiques. Titulaire entre autres d’un Diplôme d’État en percussions traditionnelles, il enseigne cette discipline au Conservatoire d’Ermont depuis 2019, et depuis 2023, au Conservatoire de Persan.

Merci de bien vouloir réserver par téléphone au 01 44 39 91 21 ou par mail à l’adresse suivante: animation@missionsetrangeres.com.

Rendez-vous aux Missions Étrangères de Paris dans le 7e arrondissement le 3 juillet à 12:30 pour une véritable immersion dans la tradition musicale vietnamienne !

Le jeudi 03 juillet 2025

de 12h30 à 13h30

payant

5 euros

Tout public.

Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Oratoire du jardin / RDV dans la courParis

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, Mission 128 invite le musicien Mai Thành Nam pour un concert dans l’oratoire du jardin des Missions Étrangères de Paris le 3 juillet à 12:30.