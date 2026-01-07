Mississipi contes d’une rive à l’autre Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Mississipi contes d’une rive à l’autre

2026-02-20 18:00:00

2026-02-20

Embarquez pour Mississippi Contes d’une rive à l’autre aux Moutiers-en-Retz et laissez le fleuve vous murmurer ses histoires !

Des voix qui traversent le temps

Dans les eaux boueuses du Mississippi, parmi les poissons-chats et les forêts qui bordent le fleuve, des voix ont crié, chuchoté et transmis leurs histoires. Indiens et descendants d’Africains arrachés à leur terre ont fait voyager ces récits de génération en génération.

Une immersion dans la tradition orale

Danielle Vandergucht, conteuse passionnée et bénévole à la bibliothèque des Moutiers, vous fait découvrir ces légendes et récits pendant 50 minutes. Une aventure sonore et vivante dès 7 ans, où chaque conte vous rapproche un peu plus des rives du Mississippi



Informations pratiques

Animation gratuite

A partir de 7 ans

Durée 50 minutes

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 97 00 41 danielle.vandergucht@orange.fr

English :

Embark on Mississippi Contes d?une rive à l?autre in Les Moutiers-en-Retz and let the river whisper its stories to you!

