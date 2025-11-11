Mister K. | Une fiction photographique de Sylvie Meunier Maison du livre Bécherel Bécherel 11 novembre – 28 décembre Gratuit

en partenariat avec Glaz Festival .C’est à partir de photographies vernaculaires que l’artiste Sylvie Meunier tisse des récits imaginaires.

Tout commence sur le perron d’une maison de l’Oregon, le 17 février 1958. C’est le jour où Mister K. décide de partir sur les routes pour une errance sans fin à travers les États-Unis, plongé dans ses souvenirs, troublé par les réminiscences de son enfance et hanté par cette mystérieuse femme aimée.

C’est à partir de photographies vernaculaires que l’artiste Sylvie Meunier tisse des récits imaginaires. Les romans visuels qui en résultent, tels que Mister K., questionnent à la fois le médium photographique et la littérature : fiction et illusion sont revisitées, interrogées à leurs marges respectives. Pour la première fois, le travail de collecte d’images est mêlé à celui de l’écriture fictionnelle en jouant avec les codes photographiques du N&B et ceux narratifs du roman policier.

Un roman photographique sous forme de road-movie et de polar.

maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine