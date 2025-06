Mistral Comedy Club Domaine Terre de Mistral Rousset 3 juillet 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Mistral Comedy Club Jeudi 3 juillet 2025 à partir de 21h. Domaine Terre de Mistral Chemin du pavillon, CD56b Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 21:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Mistral Comedy Club L’humour au coeur des vignes !

La 1ère édition du Mistral Comedy Club est lancée !

Envie de mêler humour et gourmandise dans un cadre exceptionnel face à la Sainte Victoire ? Rendez-vous au Domaine Terre de Mistral pour une soirée sous le signe de la bonne humeur !



Au programme

4 artistes talentueux qui sauront titiller vos zygomatiques et mettre l’ambiance !

Dès 19h30, profitez de notre bar à tapas pour savourer nos délicieuses planches du terroir confectionnées par notre Chef !

Début du spectacle à 21h.



Commencez l’été chaleureusement en vous offrant une parenthèse humoristique au milieu des vignes !



A noter Le tarif inclut l’entrée au spectacle + 1 verre de bienvenue (hors restauration). Réservation fortement conseillée pour notre bar à tapas, places limitées. Gratuit pour les -12 ans.



En collaboration avec Le Sunny Comedy .

Domaine Terre de Mistral Chemin du pavillon, CD56b

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Mistral Comedy Club Humor in the heart of the vineyards!

German :

Mistral Comedy Club Humor im Herzen der Weinberge!

Italiano :

Mistral Comedy Club L’umorismo nel cuore dei vigneti!

Espanol :

Club de la Comedia Mistral ¡Humor en el corazón de los viñedos!

