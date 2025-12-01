Mistral gagnant Du Nobel au musée Les délices d’un poète au Museon Arlaten Museon Arlaten musée de Provence Arles

Mistral gagnant Du Nobel au musée Les délices d’un poète au Museon Arlaten

Samedi 13 décembre 2025 de 13h30 à 21h30.

Journée divisée en quatre temps forts. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

De puissants arômes montent des cuisines du Museon Arlaten où l’on vous a concocté une nouvelle édition de “Mistral gagnant”, consacrée cette année à la cuisine provençale dans l’œuvre mistralienne.

Les délices d’un Prix Nobel de littérature et fondateur du Museon Arlaten, Frédéric Mistral



Pour Mistral Gagnant , textes gourmands et recettes inspirées de l’univers du poète se mêlent aux collections et aux souvenirs culinaires des agents, pour une expérience sensorielle où la littérature se déguste comme un plat généreux. Si, pour Mistral, le Museon Arlaten est un “poème en objets” et prolonge son œuvre littéraire, la cuisine populaire et la gastronomie provençale croisent elles aussi selon lui matière et esprit, entre mystique de la transmission et nourritures terrestres.



Le programme se décline en quatre temps forts



13h30 Atelier cuisine à l’Hôtel Arles Plaza (attention COMPLET)

Avec la complicité de l’Hôtel Arles Plaza, qui occupe le site de l’ancien “Lion d’Arles” (que de souvenirs dans ces épiceries!), prêteur gracieux de sa magnifique cuisine, et des deux chefs Eric Grandin et Bruno Bouedo, le Museon vous propose un atelier qui vous plongera dans l’univers gourmand du XIXᵉ siècle et vous fera redécouvrir la Provence telle que la célébrait Frédéric Mistral !

Autour des parfums d’ail, d’huile d’olive et d’herbes du Midi, les participants cuisinent des recettes d’antan fougasse à l’huile, cargols à la provençale, aïgo boulido et pompe à l’huile. Gestes, anecdotes et saveurs s’entremêlent dans une expérience conviviale où la langue d’oc, les traditions et le plaisir du goût reprennent vie au Museon Arlaten.

Gratuit, SUR RESERVATION par téléphone ou par mail.





16h30 Conférence d’Henri Moucadel

Le verbe mijote cuisine et littérature chez Mistral



Enseignant en langue d’Oc à la Faculté de lettres de l’Université d’Avignon et d’Aix Marseille, Henri Moucadel, auteur de La taulo e l’oustau Contes gourmands, a publié de nombreux articles et ouvrages sur la culture et la littérature provençale. Tous les textes de son recueil culinaire sont extraits de l’œuvre de Frédéric Mistral (prose, poésie ou articles) et sont en lien avec les traditions culinaires, les repas, les récoltes, les produits et spécialités provençales. Ils proviennent essentiellement de l’Armana prouvençau, du journal L’Aiòli, et de Memòri e raconte.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.



18h 19h30 Balade culinaire et poétique

Goûter les mots de Mistral.



De salle en salle, parcourez le musée à la découverte d’extraits des textes littéraires de F. Mistral issus du recueil La taulo e l’oustau Contes gourmands, en français ou en provençal, lus par des agents du musée.

Au menu extraits du Journal l’Aïoli, de l’Armana prouvençau mais aussi de Calendal, du Poème du Rhône, de Mémoires et récits, des Iles d’Or, de Nerte, de Mireille…

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles ; attention les départs sont échelonnés, par petits groupes.



20 h 21h30 Buffet dinatoire

Pour bien terminer, une proposition alléchante, inspirée des recettes lues ou préparées pendant la journée ! Le buffet est conçu comme un moment de partage et d’échanges avec les équipes du musée. Un livret sera remis au public comprenant les textes qui auront été lus ainsi que les recettes “de coeur” des agents du musée, souvent transmises par les aîné(e)s.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.



Cet évènement est accessible pour les personnes à mobilité réduite. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Powerful aromas are rising from the kitchens of the Museon Arlaten, where we’ve concocted a new edition of Mistral gagnant , devoted this year to Provençal cuisine in the work of Mistral.

