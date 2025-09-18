Misunderstandings Ecole supérieure des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 18:30 – 19:40

Gratuit : oui Gratuit sur inscription

Misunderstandings est une conférence artistique où il est question de cailloux de compagnie, de technologies prédictives du Moyen Âge et d’apprendre à parler extraterrestre… Elle retrace l’histoire de la divination et des pronostics, une obsession humaine de prévoir l’avenir, commune à toutes les cultures. À chaque époque, des techniques sont inventées pour apprivoiser l’inconnaissable (ce qui échappe, par essence, à toute connaissance). Aujourd’hui, des technologies toujours plus sophistiquées – à commencer par l’intelligence artificielle – bouleversent nos repères, mettent nos cadres de pensée à l’épreuve. L’IA est devenue un miroir déformant de nos limites cognitives et culturelles, mais aussi un terrain fertile pour entrer en relation avec l’inconnu. Comment les technologies oraculaires redessinent-elles notre manière de ressentir le monde ? Rocio Berenguer est autrice et metteuse en scène. À travers des récits prospectifs, elle explore les imaginaires du futur, avec une attention particulière portée aux enjeux technologiques et écologiques. Ses créations – parmi lesquelles G5 (2020) et Homeostasis (2016), déjà accueillies à Stereolux – mêlent théâtre, danse, vidéo et arts numériques. Depuis 2013, elle développe une pratique à la croisée de l’art et de la science, autour de dispositifs interactifs, de modèles de langage, de robots ou encore de chatbots, comme en témoigne l’installation BOT°PHONE (2022) ou son projet à venir Alienus (2026) intégrant plusieurs oeuvres dont Misunderstandings.

Ecole supérieure des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

