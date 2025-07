Mitsune – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Mitsune – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes jeudi 7 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-07 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Concert-performance japonaise En écho à la très belle exposition du peintre japonais Hokusai au Château des ducs de Bretagne, le quatuor berlinois Mitsune vient attiser les douves de sa performance néo folk japonaise. Porté par deux musiciennes virtuoses du Tsugaru shamisen, luth japonais à trois cordes jadis prisé par les musiciens ambulants et les artistes non-voyants du Japon ancien, le groupe sublime son amour de la musique traditionnelle japonaise en y insufflant des influences psychédéliques, jazz et cinématographiques, créant ainsi une expérience musicale ébouriffante ! Shiomi Kawaguchi : shamisen, chant, shinobue • Youka Snell : shamisen, chant • Daigo Nakai : contrebasse, chant • Petros Tzekos : percussions Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! – Concert en audiodescription gratuit et uniquement sur réservation, dans la limite des places disponibles,- Gilets vibrants gratuits et disponibles sur réservation :>> Réservation à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03.

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/