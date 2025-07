MittelCuivr’heim Mittelbergheim

MittelCuivr’heim Mittelbergheim mardi 19 août 2025.

37 rue principale Mittelbergheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-19 20:00:00

fin : 2025-08-21 21:30:00

2025-08-19 2025-08-21 2025-08-23

Fantaisies de cuivres organisées autour de 3 concerts, MittelCuivrheim permet d’animer le jardin du Presbytère protestant de Mittelbergheim, l’un des plus beaux villages de France !

Cette semaine musicale cuivrée permet de faire découvrir à un large public les instruments conviviaux que sont les cuivres, aux sonorités à la fois éclatantes et douces, bénéficiant véritablement d'un éclectisme stylistique !

37 rue principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 86 52 41 kretzjpa@wanadoo.fr

English :

Brass fantasies organized around 3 concerts, MittelCuivrheim brings life to the garden of the Protestant Presbytery in Mittelbergheim, one of France’s most beautiful villages!

German :

Als Blechbläserfantasien, die um drei Konzerte herum organisiert werden, ermöglicht MittelCuivrheim, den Garten des protestantischen Pfarrhauses von Mittelbergheim, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, zu beleben!

Italiano :

Una fantasia di ottoni organizzata in 3 concerti, MittelCuivrheim dà vita al giardino del presbiterio protestante di Mittelbergheim, uno dei più bei villaggi di Francia!

Espanol :

MittelCuivrheim, una fantasía de metales organizada en torno a 3 conciertos, da vida al jardín del Presbiterio protestante de Mittelbergheim, uno de los pueblos más bellos de Francia

