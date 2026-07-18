Informations pratiques

Mittelbergheim

MittelCuivr’heim

37 rue principale Mittelbergheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23 21:30:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-29

Fantaisies de cuivres organisées autour de 4 concerts, MittelCuivrheim permet d’animer le jardin du Presbytère protestant de Mittelbergheim, l’un des plus beaux villages de France !

A Mittelbergheim, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le festival musical MittelCuivrheim est dédié aux instruments cuivres.

De grands noms de la scène locale et internationale de s’y produisent pour le bonheur de tous.

En 2026, pour sa 12ème édition, l’accent est mis sur le chiffre 4 quatre concerts et quatre formations de quatre instrumentistes…

Le dimanche 23 août, le quatuor de trombones QuatuHear, Cuivres en coulisses,

Le mardi 25 août, le quatuor de tubas Nebula, Cuivres pistonnés.

Le jeudi 27 août, le quatuor de cors Muhlhorn, Palettes de Cuivres.

Le samedi 29 août, un quartet de jazz Sage, Cuivre en liberté.

(En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu à l’église protestante de Mittelbergheim) 0 .

37 rue principale Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 86 52 41 kretzjpa@wanadoo.fr

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English :

With brass ensemble performances organized around four concerts, MittelCuivrheim brings the garden of the Protestant rectory in Mittelbergheim—one of the most beautiful villages in France—to life!

L’événement MittelCuivr’heim Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du pays de Barr