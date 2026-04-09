Mitterrand et l’Aquitaine : de Jarnac à l’Élysée, Salle Joséphine Baker, Saint-Médard-en-Jalles

Mitterrand et l’Aquitaine : de Jarnac à l’Élysée Jeudi 9 avril, 18h30 Salle Joséphine Baker Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles. La participation financière est à votre choix (boite à l’entrée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

De Jarnac en Charente où il est né à Latche la maison des Landes en passant par Touvent, le lieu des vacances de l’enfance, à la limite de la Charente et de la Dordogne, François Mitterrand est lié à l’Aquitaine comme aucun autre président de la République. Toute sa vie, il est venu et revenu sur ces terres, à titre privé et dans le cadre de ses fonctions. Hier, une grande partie de la région a soutenu le candidat Mitterrand aux élections présidentielles et aujourd’hui, sa mémoire y est très présente, en particulier à Jarnac où il a choisi de reposer, à la fois berceau et tombeau.

Natif du Périgord, Bernard Lachaise__, professeur honoraire d’histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne, est l’auteur de Georges Pompidou : avec de Gaulle 1944-1959 (Codex 2020) ; À la gauche du gaullisme (PUF 2022) et en collaboration avec Éric Bonhomme, Le président Loubet (1838-1929) (PUB 2025). Aux éditions Memoring, il a signé De Gaulle et l’Aquitaine. De l’enfance à la présidence (2021) ; Robert Boulin (2023) et Jean Charbonnel (2024). Il a co-dirigé La Dordogne dans la Seconde Guerre mondiale (Fanlac 2020) et la Nouvelle Histoire du Périgord (CAIRN 2022).

Le Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles a pour but de faire connaître le patrimoine matériel et bâti ainsi que l’histoire de la commune dans sa vie quotidienne et dans les grands événements.

Son objectif est aussi de présenter et promouvoir tout ce qui a trait à l’histoire de la commune par des publications, des conférences ou des expositions thématiques et temporaires.

Salle Joséphine Baker 9, route de Saint-Aubin – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact.patrimoinesmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 99 54 18 »}]

Bernard Lachaise, auteur du livre « Mitterrand et l’Aquitaine : de Jarnac à l’Élysée », exposera les liens particuliers de l’ancien président avec notre région.