Mix Poney Domaine de Laizé Laizé

Mix Poney

Domaine de Laizé 545 chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 170 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:30:00

fin : 2026-04-07 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-09

Initiation à l’équitation Mix Poney pour les 5-10 ans. Au choix 1 à 4 jours. Jeux, petites balades, et plein air.

Programme météo-modulable.

Super tarifs !

Casques prêtés. Prévoir pantalon long et bottes + pique-nique et goûter.

S’adresse aux parents et grands-parents d’enfants de 5 à 10 ans.

S’inscrire au préalable, règlement en amont ou à l’arrivée.

Le centre équestre du Poney club de Laizé est un centre de loisirs agréé par la Fédération Française d’Équitation, l’Inspection Académique et le Service départemental à la Jeunesse. Encadré par monitrices et animatrices équestres. .

Domaine de Laizé 545 chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com

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English : Mix Poney

L’événement Mix Poney Laizé a été mis à jour le 2026-03-16 par Mission Tourisme Département 71