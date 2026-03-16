Mix Poney Domaine de Laizé Laizé
Mix Poney Domaine de Laizé Laizé lundi 6 avril 2026.
Mix Poney
Domaine de Laizé 545 chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 170 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:30:00
fin : 2026-04-07 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-09
Initiation à l’équitation Mix Poney pour les 5-10 ans. Au choix 1 à 4 jours. Jeux, petites balades, et plein air.
Programme météo-modulable.
Super tarifs !
Casques prêtés. Prévoir pantalon long et bottes + pique-nique et goûter.
S’adresse aux parents et grands-parents d’enfants de 5 à 10 ans.
S’inscrire au préalable, règlement en amont ou à l’arrivée.
Le centre équestre du Poney club de Laizé est un centre de loisirs agréé par la Fédération Française d’Équitation, l’Inspection Académique et le Service départemental à la Jeunesse. Encadré par monitrices et animatrices équestres. .
Domaine de Laizé 545 chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com
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English : Mix Poney
L’événement Mix Poney Laizé a été mis à jour le 2026-03-16 par Mission Tourisme Département 71