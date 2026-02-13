Mixeraboum 2026, Vivres de l’art, Bordeaux

Mixeraboum 2026 Dimanche 22 mars, 16h00 Vivres de l’art Gironde

Inscriptions via HelloAsso – Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T22:00:00+01:00

Au programme : concert, danse, performances, gâteaux et autres surprises !

En exclusivité : la Release Party de Blue Mojito ! Un concert inédit pour découvrir “Mileva”, premier EP de Blue Mojito avant sa sortie sur les plateformes. Vous aurez l’occasion de découvrir l’univers sensible et pétillant du trio à travers leurs compositions originales qui mettent à l’honneur la bossa nova et les sonorités latines sur des textes en français qui mêlent poésie et malice.

Vous pourrez aussi profiter de performances créées sur mesure par des artistes bordelais comme la chorégraphe Nicole Muratov, ancienne danseuse de l’opéra de Bordeaux de la compagnie NIKA DANCE EVOLUTION, et bien d’autres encore !

Cette soirée, c’est aussi l’opportunité de se rencontrer autour de tout ce qui nous lie. Mixeratum vous propose de tester un jeu de cartes conçu spécialement par l’équipe autour de la question de l’image de soi, pour un temps d’échange ludique qui libère les mots et les pensées sur des sujets qui nous touchent tous.

Dégustations et boissons seront bien sûr au rendez vous ! Tout au long de la soirée, vous aurez le plaisir de savourer les douceurs concoctées avec soin par nos bénévoles et de trinquer autour d’un (ou plusieurs) verres au bar des Vivres de l’art. Sans oublier le gâteau d’anniversaire et les bougies à souffler ! 13 ans, ça se fête !!

Vivres de l’art 4 Rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-mixeratum-ergo-sum/evenements/22-04-26-mixeraboum »}]

Sortez les paillettes et prenez part à la Mixeraboum !! Le 22 mars 2026, le Collectif Mixeratum Ergo Sum vous invite pour une soirée festive et créative à l’occasion de ses 13 ans !