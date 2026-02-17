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MixUP, les ateliers numérique créatifs atelier partagé pôle 38 Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · atelier partagé pôle 38 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:30 – 17:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription Tout public
3 rendez-vous pour venir fabriquer vos cadeaux.La programmation est en cours mais nous avons déjà quelques ingrédients à vous proposer : badges, crochet, flocage…Sur inscription et Participation Aux Frais : 3€ – 4€Rendez vous à l’atelier partagé du 38 rue du breil – interphone 7 + clocheles vendredis 20/27 nov & 4 dec – 14h30 à 17hContact : Virginie 06 07 96 54 50virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com
atelier partagé pôle 38 Nantes 44036
06 07 96 54 50
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