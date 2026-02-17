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MixUP, les ateliers numérique créatifs atelier partagé pôle 38 Nantes

vendredi 4 décembre 2026 · atelier partagé pôle 38 · Nantes

MixUP, les ateliers numérique créatifs atelier partagé pôle 38 Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
atelier partagé pôle 38
Adresse
38 rue du Breil 44100 Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:30 – 17:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription Tout public 

3 rendez-vous pour venir fabriquer vos cadeaux.La programmation est en cours mais nous avons déjà quelques ingrédients à vous proposer : badges, crochet, flocage…Sur inscription et Participation Aux Frais : 3€ – 4€Rendez vous à l’atelier partagé du 38 rue du breil – interphone 7 + clocheles vendredis 20/27 nov & 4 dec – 14h30 à 17hContact : Virginie 06 07 96 54 50virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

atelier partagé pôle 38 Nantes 44036
06 07 96 54 50


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