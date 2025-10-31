Miz Du Plouha

Miz Du Plouha vendredi 31 octobre 2025.

Miz Du

Bourg Plouha Côtes-d’Armor

Organisé par la municipalité, à partir de 14h, atelier maquillage, défilé costumé à 15h30, goûter offert, contes et récits de l’Ankou à 18h et spectacle de Elise, cracheuse de feu à 19h30.

Petite restauration sur place. .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26

