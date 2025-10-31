Miz Du Plouha
Miz Du Plouha vendredi 31 octobre 2025.
Miz Du
Bourg Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Organisé par la municipalité, à partir de 14h, atelier maquillage, défilé costumé à 15h30, goûter offert, contes et récits de l’Ankou à 18h et spectacle de Elise, cracheuse de feu à 19h30.
Petite restauration sur place. .
Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26
L’événement Miz Du Plouha a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor