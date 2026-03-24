MJC Centre social Morteau

2 Place de l’Église Morteau Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 07:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Pendant 10 jours, l’accueil de loisirs de la MJC sera ouvert du autour du thème de la nature.

Au programme beaucoup d’activités en pleine nature des jeux sportifs deux sorties cinéma autour de notre thématique avec Le chant des forêts et Planètes et enfin une sortie au Zoo de la citadelle le dernier jour pour clôturer notre centre de loisirs au milieu des animaux. .

2 Place de l’Église Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 04 25 alsh.inscriptions@mjcmorteau.com

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English : MJC Centre social Morteau

L’événement MJC Centre social Morteau Morteau a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER