MJC Jacques Prévert – 97, Grande rue Le Mans, 24 mai 2025 20:30, Le Mans.

Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

Les Candiratons vous proposent de créer une improvisation qui percute les univers et les époques en partant de quelques répliques cultes, tirées de films ou de pièces de théâtre, qu’ils réutiliseront au fil du spectacle. Une nouvelle aventure à partager avec eux

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir entendre On ne laisse pas bébé dans un coin dans un péplum, J’aime l’odeur du napalm au matin dans une comédie romantique, ou encore Couvrez ce sein que je ne saurais voir dans un film d’horreur ?

Les Candiratons vous proposent de relever ce défi d’utiliser quelques répliques culte, tirées de films ou de pièces de théâtre, comme base pour créer une improvisation qui fait se télescoper les univers et les époques et qui se développe sous vos yeux.

Une nouvelle aventure à partager avec nous le 24 mai à 20h30 à la MJC Prévert.

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire candiratons@gmail.com

English :

Les Candiratons invite you to create an improvisation that crosses universes and eras, starting with a few cult lines from films or plays, which they will reuse throughout the show. A new adventure to share with them

German :

Die Candiratons schlagen Ihnen vor, eine Improvisation zu kreieren, die die Welten und Epochen durchbricht, indem sie von einigen kultigen Repliken aus Filmen oder Theaterstücken ausgehen, die sie im Laufe der Aufführung wiederverwenden werden. Ein neues Abenteuer, das Sie mit ihnen teilen können

Italiano :

Les Candiratons vi invitano a creare un’improvvisazione che attraversa gli universi e le epoche, partendo da alcune battute cult di film o opere teatrali che riutilizzeranno nel corso dello spettacolo. Una nuova avventura da condividere con loro

Espanol :

Les Candiratons les invitan a crear una improvisación que atraviesa universos y épocas, a partir de algunas líneas de culto de películas u obras de teatro que reutilizarán a lo largo del espectáculo. Una nueva aventura para compartir con ellos

