MJC Réunion publique projet de centre social Altkirch

MJC Réunion publique projet de centre social

1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

La MJC porte un projet de Centre Social, pensé avec et pour les habitants du territoire sundgauvien. Inscriptions recommandées à info@mjc-altkirch.fr

La MJC d’Altkirch est un lieu vivant, ouvert, inclusif, où l’on peut se rencontrer, échanger, créer, souffler.

Depuis plus de 60 ans, les bénévoles et salariés de la MJC oeuvrent à proposer des activités accessibles et créatrices de lien.

La MJC porte actuellement un projet de Centre Social, pensé avec et pour les habitants du territoire sundgauvien, pour proposer des actions toujours plus pertinentes.

Vous êtes également convié à un temps d’échange pour

• (re)découvrir la MJC en bref,

• mieux comprendre ce qu’est un Centre Social et son rôle,

• exprimer vos besoins, vos idées, vos envies,

• et surtout imaginer ensemble la MJC Altkirch Centre Social de demain.

Au programme échanges, brainstorming et travaux de groupes, dans un esprit convivial et participatif.

Sans vous, ce projet ne peut pas exister !

Inscriptions recommandées à info@mjc-altkirch.fr

Vous pouvez aussi participer à l’enquête

Plus les réponses seront nombreuses, plus le projet sera fidèle aux besoins réels !

PARTICIPER À L’ENQUÊTE

Enquête ouverte jusqu’au 8 mars 2026. .

1a rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

English :

The MJC has a Social Center project, designed with and for the inhabitants of the Sundgau region. Registration recommended at info@mjc-altkirch.fr

