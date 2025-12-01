MJC Verte Salle des fêtes Lamballe-Armor

MJC Verte

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Des ateliers en partenariat avec la biocoop de Lamballe baume à lèvres et bougie massante.

Organisé par la MJC de Lamballe. Ouvert à tous. Sur inscription. .

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 28 34 82

