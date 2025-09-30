MM Festival La Rochelle

Divers lieux de La Rochelle Salle de l’Oratoire, Eglise Saint-Sauveur, Aquarium, Temple protestant, salon de la Préfecture La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-05

2025-09-30

9ème édition du MM Festival, fondé en 2017 à La Rochelle par il Convito, sous la direction de la musicienne Maude Gratton. Derrière le mystère et la musicalité des deux M se cache une singulière façon de découvrir la musique dite classique.

Divers lieux de La Rochelle Salle de l’Oratoire, Eglise Saint-Sauveur, Aquarium, Temple protestant, salon de la Préfecture La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 70 45 34 contact@mmfestival.fr

English : MM Festival

The MM Festival was founded in 2017 in La Rochelle by il Convito under the direction of musician Maude Gratton. Behind the mystery and musicality of the two « M « s lies a singular way of discovering so-called classical music.

German : MM Festival

Das MM Festival wurde 2017 in La Rochelle von il Convito unter der Leitung der Musikerin Maude Gratton gegründet. Hinter dem Geheimnis und der Musikalität der beiden « M » verbirgt sich eine einzigartige Art und Weise, die sogenannte klassische Musik zu entdecken.

Italiano :

nona edizione del MM Festival, fondato nel 2017 a La Rochelle da il Convito, sotto la direzione della musicista Maude Gratton. Dietro la mistica e la musicalità delle due « M » si nasconde un modo singolare di trattare la cosiddetta musica classica.

Espanol : MM Festival

El Festival MM fue fundado en 2017 en La Rochelle por il Convito bajo la dirección de la músico Maude Gratton. Tras el misterio y la musicalidad de las dos « M » se esconde una forma única de descubrir la llamada música clásica.

