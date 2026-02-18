MMA ETT FIGHTING 3 Complexe René Tys Reims

MMA ETT FIGHTING 3

Complexe René Tys 5 Impasse Léo Lagrange Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

2026-04-11

Tout public

ETT FIGHTING 3

Un événement de MMA à Reims

L’association ETT Reims organise la troisième édition d’ETT FIGHTING, un gala de MMA amateur qui se tiendra le 11 avril 2025 au complexe René Tys à Reims. Les portes ouvriront à 18h00 pour une soirée dédiée aux arts martiaux mixtes.

Des combats entre athlètes régionaux et nationaux

Cette soirée mettra en lumière des combattants locaux qui affronteront des équipes venues de toute la France. Le public pourra assister à des affrontements techniques et spectaculaires dans la cage, dans le respect des règles du MMA amateur.

Les deux premières éditions ont démontré le niveau croissant des participants et l’engouement du public pour cette discipline en pleine expansion. Les combattants s’entraînent avec rigueur pour offrir des prestations de qualité.

Un véritable tremplin

ETT FIGHTING a déjà prouvé sa capacité à révéler des talents. Plusieurs athlètes passés par les éditions précédentes évoluent désormais au sein de grandes organisations européennes de MMA. Cette soirée offre donc au public l’opportunité de découvrir les futurs talents de demain. .

Complexe René Tys 5 Impasse Léo Lagrange Reims 51100 Marne Grand Est

