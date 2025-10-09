MME BOVARY EN PLUS DROLE ET MOINS LONG – SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat

MME BOVARY EN PLUS DROLE ET MOINS LONG – SALLE GEORGES BRASSENS Feytiat jeudi 9 octobre 2025.

MAIRIE DE FEYTIAT PRÉSENTE : Madame Bovary en plus drôle et moins long Des générations de lycéens forçats se farcissent Madame Bovary sous la contrainte… Nous, pauvres folles, on l’a relu 20 ans plus tard avec plaisir… Deux jeunes femmes décalées et lucides reviennent avec humour sur l’un des plus grands romans de la littérature. Et la magie de Madame Bovary est bien là : cette oeuvre est intemporelle, le réalisme de la vie d’Emma résonne encore en chacun de nous.

SALLE GEORGES BRASSENS Place de Leun 87220 Feytiat 87