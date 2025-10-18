Mme de Sévigné et le scandale des poisons Château de Grignan Grignan

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 11 EUR

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

2025-10-18

Au cours de cette visite guidée, plongez dans l’affaire des poisons comme l’a décrite Madame de Sévigné. Découvrez l’appétence de la Marquise pour la médecine et ses remèdes parfois surprenants !

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

During this guided tour, immerse yourself in the poisons affair as described by Madame de Sévigné. Discover the Marquise?s love of medicine and her sometimes surprising remedies!

German :

Tauchen Sie bei dieser Führung in die Giftaffäre ein, wie sie von Madame de Sévigné beschrieben wurde. Entdecken Sie die Vorliebe der Marquise für die Medizin und ihre manchmal überraschenden Heilmittel!

Italiano :

Durante questa visita guidata, immergetevi nella vicenda dei veleni descritta da Madame de Sévigné. Scoprite l’amore della marchesa per la medicina e i suoi rimedi a volte sorprendenti!

Espanol :

Durante esta visita guiada, sumérjase en el asunto de los venenos tal y como lo describía Madame de Sévigné. Descubra el amor de la marquesa por la medicina y sus remedios, a veces sorprendentes

