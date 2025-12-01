Mme LOYALE Crépy-en-Valois

Mme LOYALE

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les plus grands clowns, les plus grandes histoires, drôles, émouvantes et attachantes. Célia Berthier CAROLI vous ouvre en grand les portes du Cirque et du sens qu’elle donne à la vie.

Depuis sa loge d’artiste, “ Loyal ” se maquille devant un miroir avant son entrée en scène. Seule, entre un mannequin revêtu d’un costume de clown blanc, Francesco CAROLI, son grand père, et un paravent sur lequel sont projetés des images au fil de ses souvenirs. Un voyage dans l’histoire des clowns, notamment celle des CAROLI, célèbre trio qui a parcouru l’Europe sous les plus grands chapiteaux de l’époque et qui a fait rire Charles CHAPLIN venu les applaudir lors de leurs tournées en suisse.

“Loyale” c’est la vie d’une femme, une femme de cirque, véritable enfant de la balle qui impose avec sourire son style bien à elle, bouscule les codes imposés par ses pairs, et prend tout naturellement sa place au centre du cercle.

Les plus grands clowns, les plus grandes histoires, drôles, émouvantes et attachantes. Célia Berthier CAROLI vous ouvre en grand les portes du Cirque et du sens qu’elle donne à la vie.

Depuis sa loge d’artiste, “ Loyal ” se maquille devant un miroir avant son entrée en scène. Seule, entre un mannequin revêtu d’un costume de clown blanc, Francesco CAROLI, son grand père, et un paravent sur lequel sont projetés des images au fil de ses souvenirs. Un voyage dans l’histoire des clowns, notamment celle des CAROLI, célèbre trio qui a parcouru l’Europe sous les plus grands chapiteaux de l’époque et qui a fait rire Charles CHAPLIN venu les applaudir lors de leurs tournées en suisse.

“Loyale” c’est la vie d’une femme, une femme de cirque, véritable enfant de la balle qui impose avec sourire son style bien à elle, bouscule les codes imposés par ses pairs, et prend tout naturellement sa place au centre du cercle. .

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

The greatest clowns, the greatest stories, funny, moving and endearing. Célia Berthier CAROLI opens wide the doors of the Circus and the meaning she gives to life.

From his dressing room, ? Loyal? makes up in front of a mirror before going on stage. Alone, between a mannequin dressed in a white clown costume, Francesco CAROLI, her grandfather, and a folding screen on which are projected images of her memories. A journey through the history of clowns, in particular that of the CAROLIs, the famous trio who toured Europe under the biggest big tops of the time, and who made Charles CHAPLIN laugh when he came to applaud them on their Swiss tours.

loyale? is the life of a woman, a circus woman, a real child of the ball, who imposes her very own style with a smile, upsetting the codes imposed by her peers, and quite naturally taking her place at the center of the circle.

German :

Die größten Clowns, die größten Geschichten, lustig, bewegend und liebenswert. Célia Berthier CAROLI öffnet Ihnen die Türen des Zirkus und des Sinns, den sie dem Leben gibt, weit.

Von seiner Artistengarderobe aus schminkt ? Loyal? vor seinem Auftritt vor einem Spiegel geschminkt. Allein zwischen einer in ein weißes Clownskostüm gekleideten Schaufensterpuppe, Francesco CAROLI, ihrem Großvater, und einem Paravent, auf den Bilder im Laufe ihrer Erinnerungen projiziert werden. Eine Reise durch die Geschichte der Clowns, insbesondere die der CAROLIs, des berühmten Trios, das in den größten Zirkuszelten der damaligen Zeit durch Europa reiste und Charles CHAPLIN zum Lachen brachte, der ihnen auf ihren Tourneen in der Schweiz applaudierte.

es ist das Leben einer Frau, einer Zirkusfrau, eines echten Ballkindes, die mit einem Lächeln ihren ganz eigenen Stil durchsetzt, die von ihren Kollegen auferlegten Codes durchbricht und ganz natürlich ihren Platz in der Mitte des Zirkus einnimmt.

Italiano :

I più grandi clown, le più grandi storie, divertenti, commoventi e accattivanti. Célia Berthier CAROLI spalanca le porte del Circo e del senso che dà alla vita

Dal suo camerino, ? Loyal? si trucca davanti a uno specchio prima di andare in scena. Da solo, tra un manichino vestito con un costume bianco da clown, Francesco CAROLI, suo nonno, e uno schermo su cui sono proiettate le immagini dei suoi ricordi. Un viaggio nella storia del clown, in particolare in quella dei CAROLI, il famoso trio che girava l’Europa con i più grandi tendoni dell’epoca e che faceva ridere Charles CHAPLIN quando veniva ad applaudirli nelle loro tournée in Svizzera.

loyale? è la vita di una donna, un’artista del circo, una vera e propria figlia del pallone che impone il suo stile personale con un sorriso, sfida i codici imposti dai suoi pari e prende naturalmente il suo posto al centro del cerchio.

Espanol :

Los más grandes payasos, las más grandes historias, divertidas, conmovedoras y entrañables. Célia Berthier CAROLI abre de par en par las puertas del Circo y el sentido que da a la vida

Desde su camerino, ? ¿Leal? se maquilla ante un espejo antes de salir al escenario. Sola, entre un maniquí vestido con un traje blanco de payaso, Francesco CAROLI, su abuelo, y una pantalla en la que se proyectan imágenes de sus recuerdos. Un recorrido por la historia de los payasos, en particular la de los CAROLI, el famoso trío que recorría Europa en las mayores carpas de la época y que hacía reír a Charles CHAPLIN cuando venía a aplaudirles en sus giras por Suiza.

loyale? es la vida de una mujer, una artista de circo, una auténtica niña del balón que impone su propio estilo con una sonrisa, desafía los códigos impuestos por sus compañeros y se sitúa con toda naturalidad en el centro del círculo.

L’événement Mme LOYALE Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois