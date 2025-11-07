Mme Raymonde Le Bello d’Hiver 2025 2026 Le Bellovidère Beauvoir

Mme Raymonde Le Bello d'Hiver 2025 2026 Le Bellovidère Beauvoir vendredi 7 novembre 2025.

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir Yonne

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-07 2025-11-09

La mythique Mme Raymonde, accompagnée de son fidèle Zèbre, de retour au Bello pour un 4e opus. Quelle joie immense que cet honneur que nous fait Denis d’Arcangelo !

Gosier en pente, langue bien pendue, gambettes véloces et popotin de rombière, Mme Raymonde ressuscite, en un tour de chant caustique et truculent, toutes les grandes figures féminines de la chanson et de l’imaginaire populaire. Un répertoire tour à tour osé, tendre, souvent drôle, parfois poignant.

Denis d’Arcangelo est un grand comédien, un grand musicien, un grand chanteur, un grand homme. C’est une évidence pour qui a une intelligence, qui a un un corps, qui a un cœur, qui a une âme. Les Trois Coups

Grande dame du petit monde, Mme Raymonde retourne des torgnoles à l’existence avec un aplomb désopilant et un humour qui a tout de la politesse du désespoir ! La Terrasse .

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 17 81 resa@lebellovidere.net

