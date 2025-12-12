MME SARFATI COMEDY CLUB – MADAME SARFATI Paris

MME SARFATI COMEDY CLUB Début : 2026-02-28 à 19:00. Tarif : – euros.

MME SARFATI COMEDY CLUBMadame Sarfati Comedy Club est le lieu où le public verra des humoristes confirmés en pleine création, ayant déjà un spectacle ; dans une œuvre d’art designée par JR, en collaboration avec Takao et Diirby.Madame Sarfati est unique car elle met l’artiste, l’œuvre d’art et la programmation incroyable au cœur du projet. C’est pour cette raison qu’une billetterie est mise en place, pour rémunérer les artistes au cachet et non « au chapeau ».Madame Sarfati est bien plus qu’un comedy club, c’est un lieu de vie où derrière chaque élément du lieu se cache un artiste.salle climatisée.La pièce principale de chez Madame Sarfati est l’œuvre de JR en collaboration avec Takao et Diirby.Le comedy club a été pensé et créé pour établir une intimité unique avec la scène qu’il abrite. Nommée Rendez-vous, l’oeuvre se vit comme une expérience.Ici, le zinc des toits de Paris et l’étain de ceux de New-York ont été récupérés, découpés et rassemblés. L’ensemble forme un cocon recouvrant les murs du sol au plafond, cassant les lignes et les angles pour en faire des courbes, remplaçant la droiture d’un plafond classique par une vague qui traverse la salle dans toute sa longueur.JR est ainsi venu, confronter ses inspirations à celle de l’univers très codé du Comedy club : une petite scène à 180° collée à des rangées de tables rondes, des banquettes en fond de salle, un éclairage tamisé et un espace contenant minimum une centaine de personnes.A vide, la pièce a déjà une atmosphère particulière et un univers propre, univers dans lequel viendra s’exprimer le stand-up de toute une génération.

MADAME SARFATI 49, Rue Berger 75001 Paris 75