MMMM – MICRO MUSÉE MARIA MONTEZ Minikino Bordeaux

MMMM – MICRO MUSÉE MARIA MONTEZ Minikino Bordeaux dimanche 17 août 2025.

MMMM – MICRO MUSÉE MARIA MONTEZ 17 – 24 août Minikino Gironde

Adhésion obligatoire au Minikino : 2€, puis participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-17T18:00:00 – 2025-08-17T23:00:00

Fin : 2025-08-24T19:00:00 – 2025-08-24T23:00:00

MMMM

Micro Musée Maria Montez

Maria Montez (1912-1951) était une actrice dominicaine mondialement célébrée dans les années 40 comme la Reine du Technicolor, vedette de films d’aventure exotiques produits par le studio Universal. Le cinéaste et performer Jack Smith l’a consacrée comme la représentante inégalée du Camp hollywoodien et en a fait son égérie. Trop tôt disparue, la star sensuelle aux yeux de velours est restée vivante dans le cœur de nombre de fans. Telle cette défunte admiratrice bordelaise qui nous a légué une archive phénoménale qui fera l’objet durant tout l’été de présentations renouvelées au fil de notre programmation cinématographique : affiches et photos originales, documents et objets divers.

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://monoquini.net »}]

Un micro musée consacré à la star hollywoodienne des années 40 cinéma maria montez

Universal