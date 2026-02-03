MMM’S – par la Troupe ados Cie Slash Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 16:00 – 17:20

Gratuit : non 11 € 11 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Théâtre Pour ce 1er spectacle de la saison, la troupe ados de la Compagnie Slash explore le thème de l’Amour, du mariage et de la séduction dans le répertoire classique : Molière, Musset, Marivaux et Shakespeare.Rien que ça ! Un vent de jeunesse et d’amour va s’abattre sur le Sphinx ! Mise en scène : Christèle Guery Durée : 1h20 Représentations :samedi 7 février 2026 à 19hdimanche 8 février 2026 à 16h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

