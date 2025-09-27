MMV Biathlon Natureman Les Salles-sur-Verdon
MMV Biathlon Natureman Les Salles-sur-Verdon samedi 27 septembre 2025.
MMV Biathlon Natureman
Autour du village Les Salles-sur-Verdon Var
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Quand le biathlon s’invite sur le Natureman ! On a décide de bousculer un peu les codes du triathlon
Autour du village Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur info@natureman.com
English : MMV Biathlon Natureman
When biathlon comes to Natureman! We decided to shake up the rules of triathlon a little
German :
Wenn der Biathlon zum Natureman einlädt! Wir haben beschlossen, die Codes des Triathlons ein wenig durcheinander zu bringen
Italiano :
Biathlon all’Uomo della Natura! Abbiamo deciso di dare una scossa ai codici del triathlon!
Espanol :
Biatlón en el Natureman ¡Hemos decidido sacudir un poco los códigos del triatlón!
