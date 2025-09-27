MMV Biathlon Natureman Les Salles-sur-Verdon

MMV Biathlon Natureman Les Salles-sur-Verdon samedi 27 septembre 2025.

MMV Biathlon Natureman

Autour du village Les Salles-sur-Verdon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Quand le biathlon s’invite sur le Natureman ! On a décide de bousculer un peu les codes du triathlon

.

Autour du village Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur info@natureman.com

English : MMV Biathlon Natureman

When biathlon comes to Natureman! We decided to shake up the rules of triathlon a little

German :

Wenn der Biathlon zum Natureman einlädt! Wir haben beschlossen, die Codes des Triathlons ein wenig durcheinander zu bringen

Italiano :

Biathlon all’Uomo della Natura! Abbiamo deciso di dare una scossa ai codici del triathlon!

Espanol :

Biatlón en el Natureman ¡Hemos decidido sacudir un poco los códigos del triatlón!

L’événement MMV Biathlon Natureman Les Salles-sur-Verdon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon