Mo@ du numérique Apply Party en famille Médiathèque Saint-Marc-le-Blanc

Médiathèque 10 rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 15:00:00

2026-04-17

L’association de journalistes FAKE OFF ! vous propose de venir rencontrer Laëtitia, médiathécaire spécialiste du numérique, qui vous proposera une série d’applis adaptées à tous les âges pour partager des moments en famille.

Dans le cadre du mois du numérique organisé par le réseau des médiathèques de Couesnon Marches de Bretagne, en partenariat avec la médiathèque Départementale, les FabLabs du Pays de Fougères, les animateurs numérique et développement social du Département.

Un évènement intégré au dispositif Pacte Culturel avec le soutien de la DRAC, de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine.

Gratuit & Réservation conseillée.

Tout public. .

Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

