Mô Namour Loguivy-Plougras
Mô Namour Loguivy-Plougras mercredi 24 septembre 2025.
Mô Namour
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Adaptation de l’album de C. Ponti qui aborde les violences faites aux enfants
A partir de 7 ans en compagnie d’un adulte .
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mô Namour Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose