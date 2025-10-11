MOB-CROSS Endurance du RAMEL Village d’Amavis Yssingeaux
Début : 2025-10-11 08:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11
5 éme édition du mob cross « endurance du Ramel », endurance de mobylette cross 50 cm3
Village d’Amavis Amavis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes teamracingyss43@gmail.com
English :
5th edition of the mob cross « endurance du Ramel », 50 cm3 moped cross endurance race
German :
5. Ausgabe des Moped-Cross « Endurance du Ramel », ein 50-cm3-Moped-Cross-Rennen
Italiano :
5a edizione del mob cross « endurance du Ramel », gara di endurance di 50 cm3 per ciclomotori
Espanol :
5ª edición del mob cross « endurance du Ramel », carrera de resistencia de ciclomotores cross de 50 cm3
