MOB-CROSS Endurance du RAMEL Village d’Amavis Yssingeaux

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11

5 éme édition du mob cross « endurance du Ramel », endurance de mobylette cross 50 cm3

Village d’Amavis Amavis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes teamracingyss43@gmail.com

English :

5th edition of the mob cross « endurance du Ramel », 50 cm3 moped cross endurance race

German :

5. Ausgabe des Moped-Cross « Endurance du Ramel », ein 50-cm3-Moped-Cross-Rennen

Italiano :

5a edizione del mob cross « endurance du Ramel », gara di endurance di 50 cm3 per ciclomotori

Espanol :

5ª edición del mob cross « endurance du Ramel », carrera de resistencia de ciclomotores cross de 50 cm3

