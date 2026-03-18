Mobil’Bar Parc de Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Mercredi 27 mai · de 14h30 à 17h30 · Allée du Lay · tout public Tout public

Avec Ludovic SoulimanLe Mobil’Bar est un vrai bar à roulettes tout terrain. Il sème joie et bonne humeur. Il sert verres pour la soif et vers pour les oreilles et les coeurs. Ce bar à histoire à usage du bonheur immédiat vient nous voir avec son conteur serveur rêveur à voix haute, Ludovic Souliman.Mercredi 27 mai · de 14h30 à 17h30 · Allée du Lay · tout public

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



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