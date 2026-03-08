Mobile aux poissons 5/7 ans Musée Baron Martin Gray

Mobile aux poissons 5/7 ans Musée Baron Martin Gray mercredi 8 avril 2026.

Mobile aux poissons 5/7 ans

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 10:30:00

Date(s) :
2026-04-08

Le Musée Baron Martin propose un atelier sur le thème des poissons.   .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10  musee@ville-gray.fr

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English : Mobile aux poissons 5/7 ans

L’événement Mobile aux poissons 5/7 ans Gray a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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