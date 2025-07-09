Mobile fil de fer et verre L’Art en transparence Tence

Mobile fil de fer et verre L’Art en transparence Tence mercredi 9 juillet 2025.

Mobile fil de fer et verre

L’Art en transparence 19, Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-09 2025-08-20

Atelier où l’on coupe du verre, on tord, on coupe des fils de fer, on crée un mobile ou ce que l’on veut.

.

L’Art en transparence 19, Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Workshop where you cut glass, twist, cut wire, create a mobile or whatever you like.

German :

Werkstatt, in der man Glas schneidet, verdreht, Drähte durchschneidet, ein Mobile oder was auch immer man will, herstellt.

Italiano :

Un laboratorio dove si può tagliare il vetro, intrecciare, tagliare il filo, creare un mobile o qualsiasi altra cosa si desideri.

Espanol :

Un taller en el que podrás cortar vidrio, retorcer, cortar alambre, crear un móvil o cualquier otra cosa que te apetezca.

L’événement Mobile fil de fer et verre Tence a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon