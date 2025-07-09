Mobile fil de fer et verre L’Art en transparence Tence
Atelier où l’on coupe du verre, on tord, on coupe des fils de fer, on crée un mobile ou ce que l’on veut.
L’Art en transparence 19, Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Workshop where you cut glass, twist, cut wire, create a mobile or whatever you like.
German :
Werkstatt, in der man Glas schneidet, verdreht, Drähte durchschneidet, ein Mobile oder was auch immer man will, herstellt.
Italiano :
Un laboratorio dove si può tagliare il vetro, intrecciare, tagliare il filo, creare un mobile o qualsiasi altra cosa si desideri.
Espanol :
Un taller en el que podrás cortar vidrio, retorcer, cortar alambre, crear un móvil o cualquier otra cosa que te apetezca.
