Mobili Tour Aurillac 8 mai, Mairie de Aurillac, Puycapel

Mobili Tour Aurillac 8 mai Vendredi 8 mai, 09h00 Mairie de Aurillac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le Mobili Tour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Rendez-vous en début de matinée à l’hôtel de ville de Aurillac (horaires et lieu exact à confirmer exactement)

L’étape fait 82km, libre à vous de faire un petit bout de l’étape ou toute l’étape

Voici le lien pour les suivre lors de l’étape Aurillac-Tulle : https://www.openrunner.com/route-details/23477662

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Mairie de Aurillac Mairie Aurillac Puycapel 15340 Calvinet Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0614887756 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477662 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du Mobili Tour (ouvert à tous), rendez-vous à Mallemort le vendredi 8 mai, pour rouler, sans compétiton, dans la bonne humeur en direction de Aurillac