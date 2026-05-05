Mobili Tour Mallemort 7 mai, Marie de Mallemort, Pont Royal

Mobili Tour Mallemort 7 mai Jeudi 7 mai, 09h00 Marie de Mallemort Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le Mobili Tour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Rendez-vous en début de matinée à l’hôtel de ville de Mallemort (horaires et lieu exact à confirmer exactement)

Voici le lien pour les suivre lors de l’étape Mallemort-Aurillac : https://www.openrunner.com/route-details/23477657

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Marie de Mallemort Mairie de Mallemort Pont Royal 13370 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0614887756 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477657 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du Mobili Tour (ouvert à tous), rendez-vous à Mallemort le jeudi 7 mai, pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Aurillac !