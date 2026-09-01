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AGENDA · Bourges

Mobili’Box Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bourges

Mobili’Box Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Isaac Newton
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Mobili’Box

Rue Isaac Newton Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Touchez, devinez, explorez : l’archéologie se découvre aussi du bout des doigts !
Faites appel à votre sens du toucher lors d’un blind test tactile consacré au patrimoine archéologique. Sans regarder, manipulez différents objets, imaginez leur forme et leur usage, puis tentez de les identifier. Une expérience sensorielle et ludique pour découvrir autrement les traces du passé. À vos sens : prêts, explorez !   .

Rue Isaac Newton Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 46 08 10 84 

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English :

Touch, guess, explore: archaeology can also be discovered with your fingertips!

L’événement Mobili’Box Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES

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