MOBILISATION D’URGENCE : STOP À L’INCENDIE PROVOQUÉ PAR L’OCCIDENT ! Place Kléber Strasbourg Samedi 7 mars, 15h00 Entrée libre

Une manifestation qui promouvra la paix versus le récit belliciste que relayent les médias et le gouvernement illibéral Macroniste

**MOBILISATION D’URGENCE : STOP À L’INCENDIE PROVOQUÉ PAR L’OCCIDENT !**

Le Flamingo a frappé Votkinsk : le cœur de la dissuasion nucléaire russe est touché !

Rassemblement 3R (Résister, Reconquérir, Régir) – Association loi 1908

### **Samedi 7 mars 2026 | 15h–17h | Place Kléber, Strasbourg**

Citoyens, patriotes, Français lucides,

L’Occident a allumé l’incendie en refusant depuis 30 ans les garanties de sécurité légitimes demandées par la Russie.

Le 20-21 février 2026, le missile FP-5 Flamingo (fabriqué en partie au Danemark) a frappé l’usine de Votkinsk, pilier de la production des missiles stratégiques russes (Yars, Bulava, Oreshnik…).

C’est une attaque directe contre la dissuasion nucléaire de Moscou.

L’Ukraine est devenue le cheval de Troie et le bélier de l’OTAN pour humilier la Russie, qui se défend légitimement. Elle ne peut frapper Washington, alors elle riposte sur le pion que nous armons sans limite.

Nous, Français, payons le prix : précarisation, inflation, perte de droits, pendant que les Slaves meurent par centaines de milliers. Tout ça pour les « valeurs européennes » liberticides et les profits des marchands d’armes. Stellantis fabriquera en France des drones tueurs, cela accroitra le péril pour nous d’être la cible des missiles Russes.

Les médias et IA alignées occultent ces 30 ans de provocations OTAN et répètent « Russie agresseur ».

Les partis à l’Assemblée sont tous des escrocs : aucun n’a utilisé l’article 35 pour stopper le financement des OPEX – y compris RN et LFI, qui s’étripent au lieu de sauver la France.

Le plus hypocrite prétend lutter contre le fascisme tout en étant anti-liberté d’expression (assassinat de Quentin Deranque !) et en soutenant (certes indirectement en ne s’y opposant pas à) la guerre qui nous précarise.

Les pseudo-gauches et droites trahissent le peuple au profit des marchands d’armes et d’hydrocarbures de Schistes. Macron et ses bellicistes européistes (et les collabos faux opposants) nous mènent au désastre.

Ces partis se fichent de :

• L’incarcération scandaleuse d’Anna Novikova et ses collègues (Vincent Perfetti, SOS Donbass) : arrêtés mi-novembre 2025 par la DGSI, mis en examen pour prétendue collusion avec puissance étrangère et subversion. SOS Donbass promouvait la paix et l’humanitaire tout en contredisant le narratif officiel ;

• Des sanctions arbitraires de l’UE contre Jacques Baud et ses collègues (15 déc. 2025, règlement 2025/2568) : gel total des avoirs, interdiction Schengen, privation de moyens d’existence, séquestration de fait à Bruxelles (citoyen suisse bloqué), dérogation humanitaire limitée en février 2026. Censure politique pure ;

• Des dissidents pro-paix et défenseurs des autochtones français, réduits à la misère ou à l’exil. Eux sont les vrais opposants à Macron, contrairement aux escrocs droitards sionistes ou islamo-gauchistes qui haïssent la France. Le bloc génocidaire (agrégat d’idiots utiles et de bellicistes) œuvre à nous imposer la mondialisation.

Si nous restons béats devant le cirque antifa (collabos des bellicistes), l’oligarchie nous pillera jusqu’au bout !

Seul le FREXIT + RIC nous rendront souveraineté et paix. 3R propose aussi :

• Tracts et arguments à diffuser via débat de rue ;

• Expositions artistiques @UrticaUrtica et affichage d’articles pro-paix ;

• Lobbyisme institutionnel/publique pro Paix, Démocratie, Progrès via conférence/projection et action de terrain.

Agir ou périr.

Refusons l’escalade nucléaire imposée par les bellicistes de l’Élysée et Matignon.

Soyons massivement présents le 7 mars à 15h Place Kléber !

La paix est vitale. Pas une option. 3R – Résister, Reconquérir, Régir

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin



