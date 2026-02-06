Mobilisation Fess’tive ! Périgueux
Mobilisation Fess’tive ! Périgueux jeudi 12 février 2026.
Mobilisation Fess’tive !
Allée de Tourny Périgueux Dordogne
Cette mobilisation F’ESS’tive, portée par les adhérent·e·s et bénévoles de la CRESS NA, invite toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de l’ESS à se retrouver pour informer, témoigner et interpeller les candidat·e·s aux prochaines élections. .
Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@desjantesetdesgens.fr
