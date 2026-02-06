Mobilisation Fess’tive !

Allée de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Cette mobilisation F’ESS’tive, portée par les adhérent·e·s et bénévoles de la CRESS NA, invite toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de l’ESS à se retrouver pour informer, témoigner et interpeller les candidat·e·s aux prochaines élections. .

Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@desjantesetdesgens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mobilisation Fess’tive ! Périgueux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux